Редактура, набор, составление текстов, исправление ошибок, составление резюме, писемь, служебных документов, написание небольших статей и заметок
Быстро и качественно пишу деловые письма, тексты, могу подготовить текст приказа, служебной записки, сформировать отчет.
Пишу регламенты и положения (приоритетное направление hr, оргразвитие).
Могу нарисовать организационную структуру предприятия (visio)/
Редактирую, корректирую тексты, исправлю ошибки, скорректирую стилистику текста.
Также пишу отзывы и статьи.
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