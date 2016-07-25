kamto

Камиля kamto

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Редактура, набор, составление текстов, исправление ошибок, составление резюме, писемь, служебных документов, написание небольших статей и заметок

Быстро и качественно пишу деловые письма, тексты, могу подготовить текст приказа, служебной записки, сформировать отчет.

Пишу регламенты и положения (приоритетное направление hr, оргразвитие).

Могу нарисовать организационную структуру предприятия (visio)/

Редактирую, корректирую тексты, исправлю ошибки, скорректирую стилистику текста.

Также пишу отзывы и статьи.