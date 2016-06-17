Константин Канаев kanaevkostyakanaevkostya
32 годаРоссия/Хабаровск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Решения, которые приносят пользу | Создание сайтов и мобильных приложений любой сложности
Услуги:
- Разработка технической проектной документации для программных продуктов любой сложности: техническое задание; технический проект; отдельные элементы технорабочего проекта; визуальный прототип.
- Создание сайтов любого типа, работающих одинаково хорошо на различных экранах/устройствах: визитка; продающие одностраничные сайты/лэндинг пейдж(landing page); каталог; интернет-магазин; портал; веб-сервис и многое другое.
- Разработка мобильных приложений под популярные платформы: Android; iOS; Windows Phone.
- Внутренняя оптимизация веб-сайтов для поисковых систем и их продвижение. Регистрация, подготовка и обслуживание аккаунтов в магазинах приложений. Веб-маркетинг в социальных сетях. Анализ эффективности программного продукта (Аудит).
Лучшее, что Вы можете сделать для Вашего бизнеса – обратиться к нам.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Мобильные приложения Lipe & LipeRest (Android/iOS)179 просмотров
- Info System Of Marketing Planning151 просмотр
- Сайт компании "МорозАвто"155 просмотров
- Сайт компании "Дальневосточная юридическая фирма"105 просмотров