kanaevkostya

Константин Канаев kanaevkostya

 
32 годаРоссия/Хабаровск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Решения, которые приносят пользу | Создание сайтов и мобильных приложений любой сложности

Услуги:

  • Разработка технической проектной документации для программных продуктов любой сложности: техническое задание; технический проект; отдельные элементы технорабочего проекта; визуальный прототип.
  • Создание сайтов любого типа, работающих одинаково хорошо на различных экранах/устройствах: визитка; продающие одностраничные сайты/лэндинг пейдж(landing page); каталог; интернет-магазин; портал; веб-сервис и многое другое.
  • Разработка мобильных приложений под популярные платформы: Android; iOS; Windows Phone.
  • Внутренняя оптимизация веб-сайтов для поисковых систем и их продвижение. Регистрация, подготовка и обслуживание аккаунтов в магазинах приложений. Веб-маркетинг в социальных сетях. Анализ эффективности программного продукта (Аудит).
Больше всего любим создавать сложные решения, но всегда рады и мелочам, т.к. стараемся помочь каждому.

Лучшее, что Вы можете сделать для Вашего бизнеса – обратиться к нам.

Дополнительная информация

AndroidiOS