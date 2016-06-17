Решения, которые приносят пользу | Создание сайтов и мобильных приложений любой сложности

Услуги:

Разработка технической проектной документации для программных продуктов любой сложности: техническое задание; технический проект; отдельные элементы технорабочего проекта; визуальный прототип.

Создание сайтов любого типа, работающих одинаково хорошо на различных экранах/устройствах: визитка; продающие одностраничные сайты/лэндинг пейдж(landing page); каталог; интернет-магазин; портал; веб-сервис и многое другое.

Разработка мобильных приложений под популярные платформы: Android; iOS; Windows Phone.

Внутренняя оптимизация веб-сайтов для поисковых систем и их продвижение. Регистрация, подготовка и обслуживание аккаунтов в магазинах приложений. Веб-маркетинг в социальных сетях. Анализ эффективности программного продукта (Аудит).

Больше всего любим создавать сложные решения, но всегда рады и мелочам, т.к. стараемся помочь каждому.

Лучшее, что Вы можете сделать для Вашего бизнеса – обратиться к нам.

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