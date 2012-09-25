Редактор. Любые тексты.

Опыт работы:

Март 1998 — июль 2012

ЗАО "Серовские ТЕЛЕ-РАДИО системы", ООО "Серовский рабочий" (совместительство) (Свердловская область, kanals.ru) — СМИ

главный редактор

ТВ: руководство и координация действий служб и подразделений редакции по направлениям: информационная (выпуск ежедневных новостей на двух телеканалах: хронометраж - 30 минут с рекламными вставками; понедельник-пятница; итоговый выпуск (обзор) новостей недели - суббота-воскресенье); служба тематических программ (прямые эфиры, актуальные интервью, коммерческие программы; социальные ежемесячные программы разной тематики по заказу муниципалитета или на коммерческой основе); рекламная служба (копирайтинг; подготовка и проверка рекламной продукции - видеоролики, рекламные сюжеты, презентационные и тематические фильмы, межпрограммное и внутреннее оформление; проверка текстов рекламы и объявлений на соответствие Законам "О рекламе" и "О СМИ"; компьютерная группа (общий контроль за изготовлением компьютерной (аудиовизуальной) продукции; непосредственное участие в создании и режиссуре; служба сайта (подбор и размещение новостей, другой аудивизуальной продукции; рерайтинг; проведение опросов и тематических информационных кампаний; привлечение рекламодателей; координация действий администратора и редактора-модератора); административно-транспортная служба (контроль и поддержка координатора службы новостей (5 съемочных бригад), планирование работы, распределение транспорта и загрузки бригад по дням недели - 7 дней в неделю). Подбор, расстановка и обучение (стажировка) кадров по профилю: журналисты, видеооператоры, дизайнеры, монтажеры, студийная группа.

Газета: общий контроль и координация действий персонала при подготовке еженедельных выпусков (общественно-политическое издание; 16 полос формата А3; полуцвет + еженедельное приложение "Сиди и смотри" (32 полосы формата А4; цвет; скоба. Телепрограмма, новости ТВ, реклама, развлекательная тематика + еженедельное приложение "Муниципальный вестник" (от 4 до 32 полос формата А4, ч/б, официальная информация местных органов власти). Еженедельное и ежемесячное планирование. Разработка и внедрение формата, стиля и дизайна издания. Подбор и обучение персонала. За полтора года ( с момента назначения главным редактором в декабре 2010 г.) объем газеты увеличен в 2 раза (без изменения подписной и розничной цены), тираж - в 2 с половиной раза.

В разные годы и по разным поводам награждался Почетными грамотами и Благодарственными письмами главы Серовского городского округа, Департамента информации, Министерства культуры Свердловской области, Правительства Свердловской области, Губернатора Свердлоской области - "за добросовестный труд и развитие информационных технологий на территории Серовского городского округа".

Творческие премии и награды городского, областного и федерального уровней.