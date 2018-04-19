kanashevsky1

Эдуард kanashevsky1

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Стоимость работы:от 500 руб. за часПрофессиональный опыт:более трех лет. Окончил ПГУПС. Многолетний опыт работы в крупных IT-компаниях.

Разработка на CMS 1C-Битрикс, Wordpress.

Знание PHP, CSS, HTML, GIT, MySQL, JS, AJAX, Jquery, понимание MVC и ООП, опыт работы по методу Scrum.

Опыт администрирования Ubuntu/Centos серверов.