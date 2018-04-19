kanashevsky1

Есть пара проектов на Битрикс, требуется разработчик с пониманием ОПП и api Битрикс. Начальная ставка 300рублей/час,далее обсуждаем, оплата 2 раза в месяц Пишите об опыте и примеры работ, скину ТЗ.
Стоимость работы:от 500 руб. за часПрофессиональный опыт:более трех лет. Окончил ПГУПС. Многолетний опыт работы в крупных IT-компаниях.
Разработка на CMS 1C-Битрикс, Wordpress.
Знание PHP, CSS, HTML, GIT, MySQL, JS, AJAX, Jquery, понимание MVC и ООП, опыт работы по методу Scrum.
Опыт администрирования Ubuntu/Centos серверов.
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Написать множественный тип пользовательского свойства для Битрикс, которое будет включать привязку к элементу инфоблока и ряд текстовых полей(строка). В комментариях указать сроки/цену и предлагаемый вариант реализации (в паре слов).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад