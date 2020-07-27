Анастасия Крисанова kanasiakanasia
23 годаРоссия/Новокузнецк
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Художник иллюстратор
Привет!
Меня зовут Анастасия и я иллюстратор фрилансер.
Специализируюсь в основном на портретах, а так же рисую фешн-иллюстрации.
Из материалов предпочитаю акварель, карандаши и в общем все, что натурально)
Всегда открыта для новых предложений и идей.
Если вам интересно посмотреть больше моих работ, то их можно увидеть в Инстаграме @kanasia_a
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