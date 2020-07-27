Художник иллюстратор

Привет!

Меня зовут Анастасия и я иллюстратор фрилансер.

Специализируюсь в основном на портретах, а так же рисую фешн-иллюстрации.

Из материалов предпочитаю акварель, карандаши и в общем все, что натурально)

Всегда открыта для новых предложений и идей.

Если вам интересно посмотреть больше моих работ, то их можно увидеть в Инстаграме @kanasia_a