переводчик с/на немецкий

Образование·

Красноярский Государственный ПедагогическийУниверситет им. В. П. Астафьева, факультет иностранных языков, специальность «Преподаватель немецкого и английского языков» с дополнительной специальностью

«Переводчик с немецкого на русский и с русского на немецкий язык» (2004 – 2009)

Тема выпускной квалификационной работы:«Интонационно-субстанциональная структура детской стихотворной речи и её аналоги в музыке» (экспериментально-фонетическое исследование), отлично.

Итоговый государственный экзамен практическогокурса основного иностранного языка (немецкий), отлично.

Опыт работы

Наряду с преподавательскойдеятельностью являюсь переводчиком с немецкого языка на русский и с русского на

немецкий в агентстве языковых переводов «A-Content Translation Agency»с сентября 2009 по настоящее время.

Профессиональные навыки·

Немецкий – свободно (уровень С1)

Переводы документов, текстов, контент сайтов,аудио- и видеофайлов на различную тематику

Устные переводы на большую аудиторию, индивидуальныевстречи по переводу, перевод посредством телефонных разговоров и общения по Skype

Пунктуальность в выполнении заказов