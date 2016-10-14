Образование·
Красноярский Государственный ПедагогическийУниверситет им. В. П. Астафьева, факультет иностранных языков, специальность «Преподаватель немецкого и английского языков» с дополнительной специальностью
«Переводчик с немецкого на русский и с русского на немецкий язык» (2004 – 2009)
Тема выпускной квалификационной работы:«Интонационно-субстанциональная структура детской стихотворной речи и её аналоги в музыке» (экспериментально-фонетическое исследование), отлично.
Итоговый государственный экзамен практическогокурса основного иностранного языка (немецкий), отлично.
Опыт работы
Наряду с преподавательскойдеятельностью являюсь переводчиком с немецкого языка на русский и с русского на
немецкий в агентстве языковых переводов «A-Content Translation Agency»с сентября 2009 по настоящее время.
Профессиональные навыки·
Немецкий – свободно (уровень С1)
Переводы документов, текстов, контент сайтов,аудио- и видеофайлов на различную тематику
Устные переводы на большую аудиторию, индивидуальныевстречи по переводу, перевод посредством телефонных разговоров и общения по Skype
Пунктуальность в выполнении заказов