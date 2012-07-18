Программист / Разработчик - Java / J2EE, PHP и связанные WEB-технологии
Много теоретических познаний в области разработки web и desktop-приложений. Ищу практическое применение своим знаниям.
Нацелен на постоянную удаленную работу java-разработчиком.
Доступен 40+ часов в неделю.
Знаком с технологиями:
Java: JDBC, Servlets, JSP, JSTL, Spring, Hibernate, Swing
PHP: PHP4, PHP5, CMF Drupal
Прочие: SQL, XML, (x)HTML, JavaScript(jQuery), AJAX, CSS
Инструменты: Eclipse, SVN, JUnit, Ant, Maven, Tomcat, Apache, MySQL
Образование: высшее.
Английский: чтение на хорошем уровне, письмо на среднем.
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