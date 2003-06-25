kangelinas

Копирайтер. Переводчик с белорусского.

Всем здравствуйте, я Ангелина и я копирайтер и переводчик в одном лице. Сочетать в себе эти две роли мне помог мой филологический факультет Белорусского государственного университета, ведь филолог - это множество сочетаний (порой даже несочетаемого). Работу выполню в лучшем виде, а это быстро, качественно и позитивно. Из навыков: белорусский и русский - мои родные языки, поэтому без особых трудностей выполню перевод с одного на другой и наоборот; польский язык на уровне А1-А2; опыт написания текстов присутствует (в том числе и рекламных).

Надеюсь на сотрудничество!