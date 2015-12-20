kantaria

Михаил kantaria

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Кроссбраузерная валидная верстка сайтов HTML/HTML5/CSS 2.0/CSS 3/JS/JQUERY

Возраст: 22 года

Форма собственности: Физ. лицо

Способы оплаты: электронные деньги

Верстка Сайтов - Front End Developer.

  • Специализация: верстка Лендингов/Порталов/Магазинов/Блогов/Банковских сайтов,  мобильная верстка, веб-сервисов,  адаптивная верстка (отзывчивая верстка), резиновая верстка, оптимизация под retina, верстка на twitter bootstrap 3
  • Технологии: Sass/Scss, Javascript/Jquery, ccs2/css3, html4/html5, twitter bootstrap 3/Animate.css. Соблюдаю graceful degradation, семантическая верстка.
  • Лендинги: ИнтериорАлександровMKR - MediaAmarena21TV
  • Примеры адаптивных сайтов: ИнтериорАлександров
  • Место работы: Профессиональная студия веб разработки WDS
Какие проекты мы готовы выполнить

  • Предоплата 50%
  • Есть конретные цели которые надо выполнить. (ТЗ)
  • Лендинг не меньше 8,000 рублей
  • Большой Проект не дешевле 16,000 рублей
Не берем заказы на подобии.

  • Тут надо доделать меню, а вооон в том разделе картинку поменять.

  • Оплата после того как сделаете проект, зальете мне на хостинг, поработаете еще пару годиков и получите сумму.
  • Мне нравятся 10 сайтов, давайте из этих десяти соберем один, это же просто и легко, надо всего лишь скопировать пару участков сайта.
  • 1000 рублей хорошая сумма за 2 часа работы
  • Есть готовая/купленная верстка, надо натянуть на CMS
Контактные данные:

skype:  kantariamo

e-mail: [email protected]

            [email protected]

HTML-верстка
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$10/час
от $80от 1 дня
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