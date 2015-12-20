Кроссбраузерная валидная верстка сайтов HTML/HTML5/CSS 2.0/CSS 3/JS/JQUERY
Возраст: 22 года
Форма собственности: Физ. лицо
Способы оплаты: электронные деньги
Верстка Сайтов - Front End Developer.
- Специализация: верстка Лендингов/Порталов/Магазинов/Блогов/Банковских сайтов, мобильная верстка, веб-сервисов, адаптивная верстка (отзывчивая верстка), резиновая верстка, оптимизация под retina, верстка на twitter bootstrap 3
- Технологии: Sass/Scss, Javascript/Jquery, ccs2/css3, html4/html5, twitter bootstrap 3/Animate.css. Соблюдаю graceful degradation, семантическая верстка.
- Лендинги: Интериор, Александров, MKR - Media, Amarena, 21TV
- Примеры адаптивных сайтов: Интериор, Александров
- Место работы: Профессиональная студия веб разработки WDS
- Предоплата 50%
- Есть конретные цели которые надо выполнить. (ТЗ)
- Лендинг не меньше 8,000 рублей
- Большой Проект не дешевле 16,000 рублей
- Тут надо доделать меню, а вооон в том разделе картинку поменять.
- Оплата после того как сделаете проект, зальете мне на хостинг, поработаете еще пару годиков и получите сумму.
- Мне нравятся 10 сайтов, давайте из этих десяти соберем один, это же просто и легко, надо всего лишь скопировать пару участков сайта.
- 1000 рублей хорошая сумма за 2 часа работы
- Есть готовая/купленная верстка, надо натянуть на CMS
skype: kantariamo
e-mail: [email protected]
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HTML-верстка
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$10/час
от $80от 1 дня
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