kantengri

Алексей Парфенов kantengri

 
40 летРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Программист Java

Иностранный язык

английский разговорный

Языки программирования и компоненты

C++ (>2 лет),

Java

Flash\Flex\ActionScript 3.0, E4X, AIR,

многопоточное ПО

Java

J2SE 5, Multithreading

Apache Axis, Web Services, SOAP, Apache Tomcat

Hibernate; native XML DB Sedna, HSQLDB, PostgreSQL

Linux

Subversion, программирование, настройка

CAD/CAE/CASE-системы

Среды разработки : Intellij IDEA, Eclipse, NetBeans, Flex Builder

Управление сборкой : Ant, Maven

Управление версиями : ClearCase, Subversion.

Управление тестированием : ClearQuest,

Численный анализ : MATLAB, MathCad

UML : IBM Rational

WEB-технологии

JavaScript, DHTML, AJAX, HTTP, Apache, PHP, MySQL

XML, XSD, XPath, XQuery

Методы разработки

стандарты CMMI, применение CASE-средств, проектирование с использованием методологии Sсrum, ООП, UML- описание архитектуры ПО, паттерны проектирования

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLLinuxApacheAjaxFlashJavaActionScript