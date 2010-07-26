Иностранный язык
английский разговорный
Языки программирования и компоненты
C++ (>2 лет),
Java
Flash\Flex\ActionScript 3.0, E4X, AIR,
многопоточное ПО
Java
J2SE 5, Multithreading
Apache Axis, Web Services, SOAP, Apache Tomcat
Hibernate; native XML DB Sedna, HSQLDB, PostgreSQL
Linux
Subversion, программирование, настройка
CAD/CAE/CASE-системы
Среды разработки : Intellij IDEA, Eclipse, NetBeans, Flex Builder
Управление сборкой : Ant, Maven
Управление версиями : ClearCase, Subversion.
Управление тестированием : ClearQuest,
Численный анализ : MATLAB, MathCad
UML : IBM Rational
WEB-технологии
JavaScript, DHTML, AJAX, HTTP, Apache, PHP, MySQL
XML, XSD, XPath, XQuery
Методы разработки
стандарты CMMI, применение CASE-средств, проектирование с использованием методологии Sсrum, ООП, UML- описание архитектуры ПО, паттерны проектирования