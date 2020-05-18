Режиссёр, режиссёр монтажа
Режиссура и монтаж видео (фильмы игровые, документальные, реклама, музыкальные клипы и тп).
Моя сильная сторона - создание целого, осмысленного высказывания в рамках поставленной задачи. Это выстраивание и раскрытие сюжета (любой длительности) и эмоциональной кривой у зрителя при просмотре, а не только количество и качество эффектов и переходов, динамическая характеристика монтажа.
Работаю преимущественно в Adobe Premiere (официальная подписка). Также навыки в After Effects, DaVinchi, Avid, FCPX, Photoshop.
Оформлена самозанятость.
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Портфолио
- Реклама триколор64 просмотра
- Документальный фильм ЦПИ РГО72 просмотра
- Loengreen - Параллели (клип)63 просмотра
- Презентация одежды в Instagram76 просмотров