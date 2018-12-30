Художник и Фотограф

Профессиональный художник и фотограф, дизайнер, модель и писатель. Свободно владею английским языком. Уровень английского advanced, 80 баллов на ЕГЭ и среднее образование в английской гимназии. Имею обширные познания в сфере медицины, особое внимание уделяю нейрофизиологии. В качестве писателя, помимо медицинских работ, пишу об искусстве, дизайне и путешествиях. Занимаюсь дизайном женской одежды, рисую картины для продажи и в дальнейшем, для выставок. Любую работу выполняю качественно и криативно.