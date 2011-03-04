Закончил с отличием (магистратура) ВНУ им.В.Даля (ЛМИ) по специальности гидравлические и пневматическе машины.

Выполню:

- контрольные работы по общему курсу гидравлики;

- индивидуальные задания по расчету рабочего колеса и отвода центробежного насоса;

- индивидуальные задания по курсу объемного гидропривода;

- иные виды работ связанные с гидравликой по договоренности;

также копирайт/рерайт

- рефераты и курсовые работы по истории;

- статьи связанные с мобильными телефонами, отопительной техникой;

- статьи общетехнического характера.

На сегодняшний день возможность выхода в сеть с 9.00 до 16.00.