kapelyane

Елена kapelyane

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Подбор сотрудников в различных сферах, разработка мотивации, помощь в тренингах.

Добрыйдень, уважаемый работодатель!  

Мой опыт работы всфере подбора персонала с 2006 года. Частным рекрутером являюсь с 2011 года. Имею

высшее образование по специальности 

менеджер по управлению персоналом. Есть опыт работы с кадровыми

агентствами.  Работодателю:Этапы проведения отбора кандидата на должность· Отбор кандидатов на основании собранных резюме, активный поиск соискателей.·Первичное собеседование посредством телефонного интервью - уточнение информации,

выявление потребностей, уточнение причин увольнения с предыдущего места работы.·       Вторичное собеседование с кандидатом, преимущественно через web-собеседование.   ·        Оценка кандидата при помощи профессиональных тестов (при необходимости)·        Сбор рекомендаций с предыдущих мест работы. Основные этапы взаимодействия при подборе персонала ·   Индивидуальная бесплатная консультация с помощью телефона или интернет по предоставляемым услугам.·        Заполняется заявка на подбор персонала для того, чтобы мне понимать, в какой организации кандидату предстоит работать, а в дальнейшем оценить

заинтересованность того или иного потенциального работника в будущих условиях

работы. ·        Мониторинг рынка труда и заработных плат -определяются возможные сроки закрытия вакансии и стоимость ее закрытия. ·  Активный поиск кандидатов, оценка соискателей и проверка рекомендаций соискателей.  ·  Презентация Заказчику отобранных соискателей путем предоставления резюме и рекомендаций и согласование финальных

собеседований с заинтересовавшими кандидатурами.·        Принятие решения. Вы принимаете решение о приеме избранного кандидата.·        Гарантийное сопровождение.  Условия:·        Услуги осуществляются без предоплаты·   Гарантия  замены обсуждается лично (для ТОП – позиций гарантию даю 6 месяцев)·        Оплата  услуг происходит только после  2 недель

выхода сотрудника на работу Услуги:· Помощь в разработке должностных инструкций·        Помощь в разработке Трудового договора.·        Скрининг резюме ·        Абонентское обслуживание  - (Ваш персональный HR)преимущество услуги  Во-первых, Вы экономите на налогах, оплате больничных и отпусков. Между Вашей организацией и рекрутером

заключается договор на абонентское обслуживание по поиску и подбору персонала.Во-вторых, Вы экономите время.Предоставляются на рассмотрение руководства только финальные кандидаты со всеми

рекомендациями с предыдущих мест работы.В-третьих, Вы экономите затраты на подбор персонала. Нет необходимости в покупке платных Интернет-ресурсов и

рекламе вакансии - это все за мой счет.  Цены: Стоимость моих услуг по подбору персонала варьируется от 30% до 100 % ежемесячного среднего дохода сотрудника в

зависимости от сложности вакансии. Скрининг резюме (10 резюме 3500руб., 20 резюме 6000 руб.)Абонентское обслуживание 50 000руб. в месяц (оплата ежемесячно) Контакты: Тел:      (926) 799-60-55  (962) 365-02-55E-mail:  [email protected]Skype:   alena-k87