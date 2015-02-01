Подбор сотрудников в различных сферах, разработка мотивации, помощь в тренингах.

Добрыйдень, уважаемый работодатель!

Мой опыт работы всфере подбора персонала с 2006 года. Частным рекрутером являюсь с 2011 года. Имею

высшее образование по специальности

менеджер по управлению персоналом. Есть опыт работы с кадровыми

агентствами. Работодателю:Этапы проведения отбора кандидата на должность· Отбор кандидатов на основании собранных резюме, активный поиск соискателей.·Первичное собеседование посредством телефонного интервью - уточнение информации,

выявление потребностей, уточнение причин увольнения с предыдущего места работы.· Вторичное собеседование с кандидатом, преимущественно через web-собеседование. · Оценка кандидата при помощи профессиональных тестов (при необходимости)· Сбор рекомендаций с предыдущих мест работы. Основные этапы взаимодействия при подборе персонала · Индивидуальная бесплатная консультация с помощью телефона или интернет по предоставляемым услугам.· Заполняется заявка на подбор персонала для того, чтобы мне понимать, в какой организации кандидату предстоит работать, а в дальнейшем оценить

заинтересованность того или иного потенциального работника в будущих условиях

работы. · Мониторинг рынка труда и заработных плат -определяются возможные сроки закрытия вакансии и стоимость ее закрытия. · Активный поиск кандидатов, оценка соискателей и проверка рекомендаций соискателей. · Презентация Заказчику отобранных соискателей путем предоставления резюме и рекомендаций и согласование финальных

собеседований с заинтересовавшими кандидатурами.· Принятие решения. Вы принимаете решение о приеме избранного кандидата.· Гарантийное сопровождение. Условия:· Услуги осуществляются без предоплаты· Гарантия замены обсуждается лично (для ТОП – позиций гарантию даю 6 месяцев)· Оплата услуг происходит только после 2 недель

выхода сотрудника на работу Услуги:· Помощь в разработке должностных инструкций· Помощь в разработке Трудового договора.· Скрининг резюме · Абонентское обслуживание - (Ваш персональный HR)преимущество услуги Во-первых, Вы экономите на налогах, оплате больничных и отпусков. Между Вашей организацией и рекрутером

заключается договор на абонентское обслуживание по поиску и подбору персонала.Во-вторых, Вы экономите время.Предоставляются на рассмотрение руководства только финальные кандидаты со всеми

рекомендациями с предыдущих мест работы.В-третьих, Вы экономите затраты на подбор персонала. Нет необходимости в покупке платных Интернет-ресурсов и

рекламе вакансии - это все за мой счет. Цены: Стоимость моих услуг по подбору персонала варьируется от 30% до 100 % ежемесячного среднего дохода сотрудника в

зависимости от сложности вакансии. Скрининг резюме (10 резюме 3500руб., 20 резюме 6000 руб.)Абонентское обслуживание 50 000руб. в месяц (оплата ежемесячно) Контакты: Тел: (926) 799-60-55 (962) 365-02-55E-mail: [email protected]Skype: alena-k87