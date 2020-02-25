⚜️KAPEN⚜️

Здраствуйте!Меня зовут Богдан. Я художник и графический дизайнер.Специализуюсь на создании логотипов и рекламы.Опыт роботы в данной сфере около 6 лет + высшее художественное образование (НУ'ЛП' дизайн рекламной среды)Стараюсь поддержывать и создавать трэнды в дизайнеЯ перфекционист, всегда довожу свою работу до идеала.Помогу и решу Вашы задачи связанные с дизайном. Выбрав меня Вы точно не пожалете!)Делаю все в сроки, и внимательно отношусь к деталямОбращайтесь!)