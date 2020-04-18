kapkannikovamari

Марина kapkannikovamari

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Создам сайт на Tilda качественно и оперативно. Ответственность и пунктуальность-мое второе имя

Привет! Меня зовут Марина. Я начинающий разработчик сайтов на платформе Tilda. Создание сайта поможет Вам:

  • Поднять продажи
  • Повысить посещение пользователей
  • Привлечь больше клиентов
  • Подняться на уровень выше в поисковых системах.
Я создам для Вас:

  • Сайт для интернет-магазина и иных услуг
  • Визитку
  • Всеми популярный чек-лист
  • Анкету и другие интересующие Вас блоки
С моей стороны: пунктуальность, ответственность, качество, обратная связь. 

Заказ выполняется от 2 до 7 дней

Обеспечение редактирования сайта до полного Вами утверждения моей работы