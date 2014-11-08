Люблю писать. Не пожалеете)

Магистр филологии (КНУ им. Тараса Шевченко), переводчик (русский, українська, English) c 9-летним стажем работы на ТВ, опытный литредактор/корректор, начинающий копирайтер/рерайтер. Работаю быстро и качественно, пишу как в прозе, так и в стихотворной форме. Открыта для развития и обучения. Буду рада поработать для Вас!

e-mail: [email protected]

skype: kapl-ia