Люблю писать. Не пожалеете)
Магистр филологии (КНУ им. Тараса Шевченко), переводчик (русский, українська, English) c 9-летним стажем работы на ТВ, опытный литредактор/корректор, начинающий копирайтер/рерайтер. Работаю быстро и качественно, пишу как в прозе, так и в стихотворной форме. Открыта для развития и обучения. Буду рада поработать для Вас!
e-mail: [email protected]
skype: kapl-ia
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#923
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#2402
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#6033