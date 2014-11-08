kaplusia

Ирина kaplusia

 
42 года
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Люблю писать. Не пожалеете)

Магистр филологии (КНУ им. Тараса Шевченко), переводчик (русский, українська, English) c 9-летним стажем работы на ТВ, опытный литредактор/корректор, начинающий копирайтер/рерайтер. Работаю быстро и качественно, пишу как в прозе, так и в стихотворной форме. Открыта для развития и обучения. Буду рада поработать для Вас!

e-mail: [email protected]

skype: kapl-ia

Переводы
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#923
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#2402
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#6033