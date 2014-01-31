Переводчик китайского-английского языков

Личные данные:

ФИО: Васькова Алина Алексеевна

Возраст: 24 Пол: Женский Семейное положение: замужем

Опыт работы: от 5 лет

Город: Сочи

Образование:

2001 - 2005 г. - Курсы английского языка "Ин. Яз. Омск", красный диплом, уровень Upper-Intermediate.

2006 - 2012 г. – Омский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков, специальность "китайский язык с дополнительной специальностью английский язык".

2009 - 2010 г. - Ляонинский педагогический университет (КНР, г. Далянь), годовая стажировка в страну изучаемого языка на курсы изучения китайского языка от посольства КНР.

2012 г. – Экспресс обучающий курс по ведению деловых переговоров, поиску поставщиков и налаживания бизнеса с КНР, г. Тюмень

Профессиональные навыки:

1.опыт ВЭД (ООО База Снабжения «Сибирская», г. Омск)

- поиск товаров и заводов-производителей в Интернете (сайты alibaba.com, baidu.com и т.д.); получение каталогов продукции и прайс-листов с наиболее низкой ценой товара; общение с производителями, обсуждение условий и сроков поставки, качества товара, дизайна упаковок; контроль и мониторинг заказа на этапе его производства и отправки. Оформление паспорта сделки, контракта, подготовка документов для таможенного брокера (инвойс, спецификация, прайс-лист, коносамент), подбор кодов ТН ВЭД; сопровождение на фабриках, выставках, переговорах в Китае; контроль загрузок контейнеров, проверка маркировки товара, слежение за деятельностью транспортной компании.

2. опыт перевода

- выполнение письменных, устных переводов с китайского, английского, русского языков текстов технической, юридической, медицинской тематики и другой документации (инструкций по эксплуатации, сертификатов качества, прайс-листов, счет-фактур, коммерческих предложений, налоговых деклараций, каталогов продукции и т.д.). Ведение деловой переписки с зарубежными партнерами, перевода технической документации, обработки необходимой информации в Internet, сканирования/ перевода на русский язык таблиц, схем, диаграмм, чертежей. Выполнение услуг удаленного (внештатного) переводчика для физических и юридических лиц РФ и КНР.

3. опыт руководителя отдела переводов (ООО Бюро Переводов «Диалог», Омск)

- просмотр и систематизация по языкам и уровню подготовленности устных и письменных переводчиков, составление базы переводчиков на основе резюме. Отбор потенциальных сотрудников для отдела переводов, проведение бесед. Ведение и оформление внутренних документов бюро переводов, в том числе коммерческих предложений, анкет-резюме для соискателей на должность внештатных переводчиков. Наполнение и оформление вебсайта для бюро переводов. Поиск потенциальных клиентов, рассылка коммерческого предложения. Координирование действий от клиента к переводчику, выставление стоимости услуг. Оказание переводческих услуг по своему профилю (китайский, английский язык)

4. опыт гид-переводчика (ГК Лазурный Берег, Сочи)

- встреча, помощь в заселении и сопровождение группы китайцев по достопримечательностям города Сочи и Красной Поляне, выполнение функций гида и переводчика по Олимпийским объектам, организация мероприятий для группы на каждый день.

5. опыт работы частным учителем китайского и английского языков для взрослых и детей

• Китайский язык: обучение с любого уровня, письмо, разговорный китайский, чтение, аудирование, «Веселый китайский» для самых маленьких, обучение по собственной программе, индивидуальный подход, аудио-видео поддержка, организация бесед с носителями языка

• Английский язык: для детей, подростков, студентов, взрослых; помощь в подготовке домашних и контрольных работ, повышение уровня знания языка, успешная подготовка к ЕГЭ и ГИА.

6. опыт офис-менеджера со знанием иностранного языка

- работа с клиентами, выполнение офисных поручений, перевод необходимой документации, ведение деловой переписки на китайском и английском языках.

7. опыт создания, оформления, наполнения вебсайтов, являюсь создателем собственного мультиязычного онлайн проекта по изучению китайского языка МОЯ CHINA (www.mayachina.ru)

Профессиональные качества:

• Организаторские и управленческие способности

• Коммуникабельность

• Ответственность

• Грамотность

• Быстрая обучаемость

• Работоспособность

• Отличное знание русского языка, делового этикета

• Пользователь ПК на уровне администратора (MS Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Adobe Reader, Adobe FineReader, Adobe Photoshop, Corel Draw, ABBYY Lingvo, Dejavu)

• Навыки работы с оргтехникой (ПК, сканер, копир)

• Навыки создания, редактирования, наполнения, дизайна веб-сайтов