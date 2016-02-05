Добрый день! хотела бы найти человека, который на постоянной основе (2-3 в неделю) писал бы четверостишия для постов в проф.соцгруппах на финансовую тему. давайте попробуем посотрудничать!
Копирайтинг1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Добрый день! хотела бы найти человека, который на постоянной основе (2-3 в неделю) писал бы четверостишия для постов в проф.соцгруппах на финансовую тему. давайте попробуем посотрудничать!
Ищу фрилансера, который пишет прикольные короткие стихи на финансовую тему как говорят "с перчиком".