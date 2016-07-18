в игре есть вещи при улучшении у них появляются параметры справа +1 и до+12 я хочу с помощью программы прописывать на вещах желаемые параметры (не улучшая в нутреигровым способом
Прикладное ПОнет заявок
Закрыт
9 лет назад
в игре есть вещи при улучшении у них появляются параметры справа +1 и до+12 я хочу с помощью программы прописывать на вещах желаемые параметры (не улучшая в нутреигровым способом
программа для онлайн игры что сможет изменить некоторые параметры и сохранить их что бы я мог ими пользоваться и в дальнейшем! оплата договорная