kapustin_vv

Владимир Капустин kapustin_vv

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Создание простого сайта на 8 страниц

    $100

    Тематика: информация о строительной деятельности компании. Шапка сайта должна состоять из: 1. Название компании. 2. Речевка: «С нашей компанией любая работа спорится». 3. Перечень страниц: Главная, дизайн, услуги, фотогалерея, цены, Сметный калькулятор, полезные советы, контакты. 4. Фон синий, на этом фоне рисунок от страницы ...

    Написание статей
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта для розничного маг-на инструментов

    $1000

    Есть розничный офлайн магазин инструментов. База магазина - номенклатура, цены, наличие в 1С 8.0 управление предприятием. Необходимо создать сайт для магазина как рекламма в инете, на данный момент. А в будущем предпролагается запустить на основе ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание тематического сайта

    ТЗ на создание тематического сайта. На данный момент Я не определился, на каком скрипте (ПО) это будет. у уменя есть LastoShopGold, shopscript premium, аргументировано предложите, на чем это будет оптимально по простоте и удобстве, и ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание одностраничного сайта

    Создание Одностраничного сайта на macromedia dreamweaver MW 2004. Домен и хост уже (multihost.ru) есть. Заполнение контентом сайта. Закачка сайта на сервер. Порядок закачки. Подробное описание - создание сайта, - последовательность работы на хосте, создание базы данных, создание папок, настроек. - последовательность работы ...

    PHPСоздание базы данных
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Внесение изменений в существующий ИМ на Shop-Scrip

    Переделка Внесение изменений в скрипт Интернет-магазина bestelectrica.ru, - изменение дизайна сайта - интеграция дизайна с программным обеспечением сайта. - создание дополнительных модулей программного обеспечения сайта - внесение изменений в Shop-Script premium, согласно требованиям Заказчика, отраженным в ТЗ ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    $100

    Необходимо сделать дизайн(привести к приличному виду лицо интернет магазина названием bestelectric тематика продажа электрики: электрические автоматы, розетки, выключатели, шкафы...). Бюджет 50 - 100 долларов, пример сайта как ориентир http://www.prestige-office.ru/. Закуплен shop-script необходимо сделать на основе ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настроить интернет магазин на работу на основе shop-script premium

    $50

    Необходимо настроить ИМ на работу на основе shop-script premium? domen есть. соответственно нужна инструкция как изменить опции при необходимости. Бюджет 50 долларов, оплата через weblancer любая.

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    $100

    Необходимо сделать дизайн(привести к приличному виду лицо интернет магазина названием bestelectric тематика продажа электрики: электрические автоматы, розетки, выключатели, шкафы...). Бюджет 50 - 100 долларов, пример сайта как ориентир http://www.prestige-office.ru/. Закуплен shop-script необходимо сделать на основе ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад