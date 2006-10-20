kapustin_vv

Тематика: информация о строительной деятельности компании. Шапка сайта должна состоять из: 1. Название компании. 2. Речевка: «С нашей компанией любая работа спорится». 3. Перечень страниц: Главная, дизайн, услуги, фотогалерея, цены, Сметный калькулятор, полезные советы, контакты. 4. Фон синий, на этом фоне рисунок от страницы ...
Владимир Капустин kapustin_vvkapustin_vv
- $100Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $1000
Есть розничный офлайн магазин инструментов. База магазина - номенклатура, цены, наличие в 1С 8.0 управление предприятием. Необходимо создать сайт для магазина как рекламма в инете, на данный момент. А в будущем предпролагается запустить на основе ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт15 лет назад
ТЗ на создание тематического сайта. На данный момент Я не определился, на каком скрипте (ПО) это будет. у уменя есть LastoShopGold, shopscript premium, аргументировано предложите, на чем это будет оптимально по простоте и удобстве, и ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Создание Одностраничного сайта на macromedia dreamweaver MW 2004. Домен и хост уже (multihost.ru) есть. Заполнение контентом сайта. Закачка сайта на сервер. Порядок закачки. Подробное описание - создание сайта, - последовательность работы на хосте, создание базы данных, создание папок, настроек. - последовательность работы ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Переделка Внесение изменений в скрипт Интернет-магазина bestelectrica.ru, - изменение дизайна сайта - интеграция дизайна с программным обеспечением сайта. - создание дополнительных модулей программного обеспечения сайта - внесение изменений в Shop-Script premium, согласно требованиям Заказчика, отраженным в ТЗ ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Необходимо сделать дизайн(привести к приличному виду лицо интернет магазина названием bestelectric тематика продажа электрики: электрические автоматы, розетки, выключатели, шкафы...). Бюджет 50 - 100 долларов, пример сайта как ориентир http://www.prestige-office.ru/. Закуплен shop-script необходимо сделать на основе ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо настроить ИМ на работу на основе shop-script premium? domen есть. соответственно нужна инструкция как изменить опции при необходимости. Бюджет 50 долларов, оплата через weblancer любая.Интернет-магазины12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо сделать дизайн(привести к приличному виду лицо интернет магазина названием bestelectric тематика продажа электрики: электрические автоматы, розетки, выключатели, шкафы...). Бюджет 50 - 100 долларов, пример сайта как ориентир http://www.prestige-office.ru/. Закуплен shop-script необходимо сделать на основе ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходим небольшой ИМ, примеру на shop-script, срок не сжат. Жду ваших предложений на соотрудничество.Интернет-магазины32 заявкиЗакрыт17 лет назад