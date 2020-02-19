личный адвокат руководителя, собственника организации, предпринимателя, семьи, юрист удалённо,

Личный адвокат, независимый правовой советник, юридическое сопровождение деятельности предпринимателя, организации, активного человека, семьи. Положительный опыт судебного представительства, арбитраж, суды общей юрисдикции, подготовка судебных документов, претензий, отзывов на претензию, исковых заявлений, жалоб, договоров, подготовка устных и письменных консультаций. Юридический стаж с 2003 года, статус адвоката с 2005 года. Возможна поддержка в виде участия в судебных заседаниях, ведение дел в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, ЛО, других регионах РФ. Подробности по запросу.

Связь электронной почтой [email protected] или через вацап

+79852200340 только вацап