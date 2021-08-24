SMM, видеомонтаж, написание текстов

Привет!

Меня зовут Вика. И я могу сделать все, что связано с креативом: приглашения, открытки, коллажи, презентации, логотипы, визитки, сертификаты, плакаты ,флаеры, афиши и много другое. Кроме этого, продвигаю аккаунты в социальных сетях под ключ. Сюда входит: разработка стратегии, анализ конкурентов и ниши, составление контент-плана, написание сценария историй и прогревов, написание постов, фото\видео, подготовка рекламных креативов, запуск рекламной кампании, оптимизация.

Буду рада сотрудничеству!