Олег Карабатов karabatov_olegkarabatov_oleg
33 годаРоссия/Пермь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка уникальных интернет-магазинов, тех.поддержка, 1С-Битрикс
Мы специализируемся на создании уникальных интернет-магазинов на 1С Битрикс, осуществляем профессиональную качественную техническую поддержку.
Опытная команда специалистов.
Работаем с 2007 года.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разработка готового решения для 1С-Битрикс130 просмотров
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН МОДНОЙ ОДЕЖДЫ "BRILIANTIN"132 просмотра
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН САЛОНА ВЫШИВКИ И РУКОДЕЛИЯ134 просмотра
- Разработка интернет-магазина СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЕДЫ181 просмотр
- ОПТОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН "MIRO STAR"106 просмотров
- Интеграция интернет-магазина с 1С УТ и CRM128 просмотров
- ОПТОВАЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖА АВТО АКСЕССУАРОВ И МАСЕЛ118 просмотров
- КАТАЛОГ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ142 просмотра
- САЙТ НОЧНОГО КЛУБА "CLUB7"127 просмотров
- КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ ОАО ПЕРМСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД139 просмотров
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ"141 просмотр
- ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ112 просмотров
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