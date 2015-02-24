karabatov_oleg

Олег Карабатов karabatov_oleg

 
33 годаРоссия/Пермь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка уникальных интернет-магазинов, тех.поддержка, 1С-Битрикс

Мы специализируемся на создании уникальных интернет-магазинов на 1С Битрикс, осуществляем профессиональную качественную техническую поддержку.

Опытная команда специалистов.

Работаем с 2007 года.

Битрикс1С-Битрикс
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