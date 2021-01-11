karablestraitel

Фрилансер с опытом работы 6 лет. Верстка сайтов и натяжка на WordPress.

С 2014 года профессионально занимаюсь версткой сайтов с нуля. С 2016 года полностью перешел на CMS WordPress.

Список основных услуг:

﻿web-программирование;

создание сайтов любой сложности на PHP и JavaScript с использованием CMS WordPress - по готовым темам, готовой вёрстке предоставленной вами или по макетам дизайна;

доработка готовых web-проектов;

рефакторинг кода и баз данных web приложений;

оптимизация и ускорение работы сайтов по Google PageSpeed Insights;

написание скриптов PHP, JavaScript;

создание и проектирование баз данных для сайтов;

интеграция в web приложения функционала API различных сервисов;

полная поддержка сайтов на WordPress.

Дополнительные услуги:

помощь и консультация по работе с CMS WordPress;

консультирование по решению проблем в области web разработок, ПК и ПО (почасовая оплата);

запись видеоуроков, касающихся web разработок на определённую вами тематику (оплата зависит от сложности, объёма и сроков выполнения);

выполнение работ в MSExcel, Word, работа с текстами;

обработка изображений.

Контакты:

Всегда иду навстречу заказчику, пытаюсь найти компромиссное решение.