Фрилансер с опытом работы 6 лет. Верстка сайтов и натяжка на WordPress.
С 2014 года профессионально занимаюсь версткой сайтов с нуля. С 2016 года полностью перешел на CMS WordPress.
Список основных услуг:
- web-программирование;
- создание сайтов любой сложности на PHP и JavaScript с использованием CMS WordPress - по готовым темам, готовой вёрстке предоставленной вами или по макетам дизайна;
- доработка готовых web-проектов;
- рефакторинг кода и баз данных web приложений;
- оптимизация и ускорение работы сайтов по Google PageSpeed Insights;
- написание скриптов PHP, JavaScript;
- создание и проектирование баз данных для сайтов;
- интеграция в web приложения функционала API различных сервисов;
- полная поддержка сайтов на WordPress.
Дополнительные услуги:
- помощь и консультация по работе с CMS WordPress;
- консультирование по решению проблем в области web разработок, ПК и ПО (почасовая оплата);
- запись видеоуроков, касающихся web разработок на определённую вами тематику (оплата зависит от сложности, объёма и сроков выполнения);
- выполнение работ в MSExcel, Word, работа с текстами;
- обработка изображений.
Контакты:
- Telegram: @karablestraitel
- e-Mail: [email protected]
- Skype: wordpressfixer