karablestraitel

Роман karablestraitel

 
32 годаУкраина/Львов
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Фрилансер с опытом работы 6 лет. Верстка сайтов и натяжка на WordPress.

С 2014 года профессионально занимаюсь версткой сайтов с нуля. С 2016 года полностью перешел на CMS WordPress.

Список основных услуг:

  • ﻿web-программирование;
  • создание сайтов любой сложности на PHP и JavaScript с использованием CMS WordPress - по готовым темам, готовой вёрстке предоставленной вами или по макетам дизайна;
  • доработка готовых web-проектов;
  • рефакторинг кода и баз данных web приложений;
  • оптимизация и ускорение работы сайтов по Google PageSpeed Insights;
  • написание скриптов PHP, JavaScript;
  • создание и проектирование баз данных для сайтов;
  • интеграция в web приложения функционала API различных сервисов;
  • полная поддержка сайтов на WordPress.

Дополнительные услуги:

  • помощь и консультация по работе с CMS WordPress;
  • консультирование по решению проблем в области web разработок, ПК и ПО (почасовая оплата);
  • запись видеоуроков, касающихся web разработок на определённую вами тематику (оплата зависит от сложности, объёма и сроков выполнения);
  • выполнение работ в MSExcel, Word, работа с текстами;
  • обработка изображений.

Контакты:

Всегда иду навстречу заказчику, пытаюсь найти компромиссное решение.
PHPJavascriptWordPressВерстка сайтаСайт на WordPress