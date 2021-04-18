karabutalexender

Тексты и переводы, в частности Транскрибация Аудио.

Для начала хочу освоить перевод из аудио в текст. Как частность, мне давно интересны звуки, имею с ними дело постоянно. Музыкант, имею средне-спец. образование по классической гитаре и опыт звукозаписи в DAW на любительском уровне. Люблю прог-рок. Т.ж. освоил бас и электро-гитару. Со школы нравится английский, иногда попадаются видео и удивляюсь, что понимаю четверть-половину слов или целые предложения. Т.ж. есть потребность в углубленном изложении мыслей. Нравится сам процесс формулирования или создания чего-либо. Замечал, что стараясь точнее передать возникшие соображения, нередко выходил объём статьи. Давно освоил 10-пальцовый метод, достаточно скоро печатаю. Ищу заказы, готов к сотрудничеству.