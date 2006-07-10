Переводчик. Английский язык. Опыт работы 8 лет. Тематика: право (контракты, договора, соглашения, уставы), медицина (пластическая хирургия и др.), фармакология, фармацевтика (описания препаратов, действия лекарств, сертификаты качества, соответствия, медицинское оборудование и т.д.), техника (инструкции, описания, руководства, сертификаты). Опытный пользователь: Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook Express, Opera, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Trados. Строго придерживаюсь сроков выполнения заказа.