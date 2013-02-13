Веб-разработчик. Специалист wordpress.

Приветствую посетителей своего профиля!

7 фактов о себе:

1) опыт работы с wordpress - 3 года. Научился не только устанавливать, переводить и оптимизировать, но и работать с произвольными полями, настраивать фильтры и встраивать javascript;

2)имел опыт администрирования, внесения правок в дизайн и код, продвижения более 20 сайтов на joomla. Очень за это благодарен Антону Максимову, своему работадателю;

3) проводил эксперименты сео-оптимизации, которые позволяли быстро выйти в топ по нужному поисковому запросу. Особенно веселили запросы "дом 2 закроют" и "твиттеры (а далее Айзы, Брежневой и т.д.)";

4) считаю, что средний дневной заработок веб-разработчика должен быть выше 2500-3000 рублей;

5) чемпион города по интеллектуальным играм, капитан команды университета по "Брейн-Ринг", капитан команды многократных чемпионов универститета и города по "Что? Где? Когда?". Раз вспомнил про ВУЗ, то моя специализация - "Микропроцессорная техника и информационно-управляющие системы".

6) Принял участие более, чем в полусотне проектов за последние полтора года, до этого два года работал специалистом по компьютерной безопасности на железнодорожном транспорте;

7) высшее образование, увлечение - футбол и сноуборд, играю в компьютерные игры, не женат (может потому, что играю в компьютерные игры).