ФИО: Службина Елена Игоревна
Дата рождения:14.10.1986
Семейное положение: замужем
Дети: дочь 25.01.2013 г.р.
ОБРАЗОВАНИЕ
Филиал УльяновскогоГосударственного Университета в г. Димитровграде (ныне ДИТИ НИЯУ МИФИ),
2004-2009
Специальность: Финансы и кредит
Квалификация: Экономист
ОПЫТ РАБОТЫ (по специальности):
07.10.2009 — 05.02.2013
Место работы: ОАО ГНЦ НИИАР
Подразделение: Финансовыйотдел
Должность: Экономист
Обязанности:
- Ведение статистической документации
- Ведение оперативного учета поступления и расходования денежных средств
- Проверка, обработка и анализ служебных записок от подразделений на приобретение ТМЦ, работ и услуг, а также учет этих данных в разрезе научных проектов, центров финансовой ответственности, подразделений-заказчиков и по статьям затрат
- Отслеживание фактического расходования денежных средств в рамках различных проектов предприятия по статьям затрат во избежание их превышения над планом
- Оформление текстов внутренних писем от лица руководства
- Составление прогнозов ликвидности
- Составление финансовой отчетности по формам ГК Росатом
- Создание презентаций для отчета руководства
- Выполнение функций других сотрудников на время их отсутствия
- Прочая оперативная работа, разовые дополнительные поручения
09.2007 — 02.2009
Место работы: Ресторан«Капитель»
Должность: Официант
06.2009 — 09.2009
Место работы: Ресторан «Золотойпляж» в г.Анапа
Должность: Официант
03.2013 — настоящее время
Место работы: Интернет-магазин«Альта»
Должность: Копирайтер
Функции: написание описаний к товарам иразмещение их на сайте, написание статей к категориям.
12.2015 — 07.2016
Место работы: Компания«Продвижение» (медицинские приборы)
Должность: Копирайтер, менеджер порекламе
Функции: написание рекламных статей дляСМИ и сайтов, ведение групп в социальных сетях, верстка макетов газетных
страниц и корректировка брошюр.
04.2016 — настоящее время
Место работы: Бизнес-журнал«Жажда»
Должность: Обозреватель, Журналист,Копирайтер
Функции:
- Написание информационных статей экономического характера (в том числе бизнес-идей, бизнес-планов).
- Интервьюирование по скайпу, взаимодействие с героями до и после публикации.
- Написание статей на основании интервью в двух форматах: «вопрос-ответ», представление материала от третьего лица с элементами цитат.
05.2017 — настоящее время
Место работы: ООО «ЗУЛУ-ИНФО»
Должность: Рерайтер, копирайтер,редактор, куратор
Функции:
- Рерайт русскоязычных новостей на несколько тематик: спорт, игры, знаменитости и красота, автомобили и техника, технологии и гаджеты, недвижимость и быт.
- Перевод англоязычных новостей по четырем заданным городам США (через онлайн-переводчик с последующим редактированием). Перевод англоязычных объявлений с последующей публикацией на заданном сайте.
- Написание статей-заметок от имени блогеров. Удаленное курирование работы русскоязычных блогеров, проживающих в США, взаимодействие с ними через почту компании или социальные сети.
Контактная информация:
Электронная почта: [email protected]