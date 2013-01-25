Копирайтер/обозреватель/журналист

ФИО: Службина Елена Игоревна

Дата рождения:14.10.1986

Семейное положение: замужем

Дети: дочь 25.01.2013 г.р.

ОБРАЗОВАНИЕ

Филиал УльяновскогоГосударственного Университета в г. Димитровграде (ныне ДИТИ НИЯУ МИФИ),

2004-2009

Специальность: Финансы и кредит

Квалификация: Экономист

ОПЫТ РАБОТЫ (по специальности):

07.10.2009 — 05.02.2013

Место работы: ОАО ГНЦ НИИАР

Подразделение: Финансовыйотдел

Должность: Экономист

Обязанности:

Ведение статистической документации

Ведение оперативного учета поступления и расходования денежных средств

Проверка, обработка и анализ служебных записок от подразделений на приобретение ТМЦ, работ и услуг, а также учет этих данных в разрезе научных проектов, центров финансовой ответственности, подразделений-заказчиков и по статьям затрат

Отслеживание фактического расходования денежных средств в рамках различных проектов предприятия по статьям затрат во избежание их превышения над планом

Оформление текстов внутренних писем от лица руководства

Составление прогнозов ликвидности

Составление финансовой отчетности по формам ГК Росатом

Создание презентаций для отчета руководства

Выполнение функций других сотрудников на время их отсутствия

Прочая оперативная работа, разовые дополнительные поручения

09.2007 — 02.2009

Место работы: Ресторан«Капитель»

Должность: Официант

06.2009 — 09.2009

Место работы: Ресторан «Золотойпляж» в г.Анапа

Должность: Официант

03.2013 — настоящее время

Место работы: Интернет-магазин«Альта»

Должность: Копирайтер

Функции: написание описаний к товарам иразмещение их на сайте, написание статей к категориям.

12.2015 — 07.2016

Место работы: Компания«Продвижение» (медицинские приборы)

Должность: Копирайтер, менеджер порекламе

Функции: написание рекламных статей дляСМИ и сайтов, ведение групп в социальных сетях, верстка макетов газетных

страниц и корректировка брошюр.

04.2016 — настоящее время

Место работы: Бизнес-журнал«Жажда»

Должность: Обозреватель, Журналист,Копирайтер

Функции:

Написание информационных статей экономического характера (в том числе бизнес-идей, бизнес-планов).

Интервьюирование по скайпу, взаимодействие с героями до и после публикации.

Написание статей на основании интервью в двух форматах: «вопрос-ответ», представление материала от третьего лица с элементами цитат.

05.2017 — настоящее время

Место работы: ООО «ЗУЛУ-ИНФО»

Должность: Рерайтер, копирайтер,редактор, куратор

Функции:

Рерайт русскоязычных новостей на несколько тематик: спорт, игры, знаменитости и красота, автомобили и техника, технологии и гаджеты, недвижимость и быт.

Перевод англоязычных новостей по четырем заданным городам США (через онлайн-переводчик с последующим редактированием). Перевод англоязычных объявлений с последующей публикацией на заданном сайте.

Написание статей-заметок от имени блогеров. Удаленное курирование работы русскоязычных блогеров, проживающих в США, взаимодействие с ними через почту компании или социальные сети.

Контактная информация:

Электронная почта: [email protected]