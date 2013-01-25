karakulya

Елена karakulya

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Копирайтер/обозреватель/журналист

ФИО: Службина Елена Игоревна

 

Дата рождения:14.10.1986

Семейное положение: замужем

Дети: дочь 25.01.2013 г.р.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

Филиал УльяновскогоГосударственного Университета в г. Димитровграде (ныне ДИТИ НИЯУ МИФИ),

2004-2009

Специальность: Финансы и кредит

Квалификация: Экономист

 

ОПЫТ РАБОТЫ (по специальности):

07.10.2009 — 05.02.2013      

Место работы: ОАО ГНЦ НИИАР

Подразделение: Финансовыйотдел

Должность: Экономист

Обязанности:

  • Ведение статистической документации
  • Ведение оперативного учета поступления и расходования денежных средств
  • Проверка, обработка и анализ служебных записок от подразделений на приобретение ТМЦ, работ и услуг, а также учет этих данных в разрезе научных проектов, центров финансовой ответственности, подразделений-заказчиков и по статьям затрат
  • Отслеживание фактического расходования денежных средств в рамках различных проектов предприятия по статьям затрат во избежание их превышения над планом
  • Оформление текстов внутренних писем от лица руководства
  • Составление прогнозов ликвидности
  • Составление финансовой отчетности по формам ГК Росатом
  • Создание презентаций для отчета руководства
  • Выполнение функций других сотрудников на время их отсутствия
  • Прочая оперативная работа, разовые дополнительные поручения
ОПЫТ РАБОТЫ (не по специальности):

 

09.2007 — 02.2009                

Место работы: Ресторан«Капитель»

Должность: Официант

 

06.2009 — 09.2009                

Место работы: Ресторан «Золотойпляж» в г.Анапа

Должность: Официант

 

03.2013 — настоящее время

Место работы: Интернет-магазин«Альта»

Должность: Копирайтер

Функции: написание описаний к товарам иразмещение их на сайте, написание статей к категориям.

 

12.2015 — 07.2016

Место работы: Компания«Продвижение» (медицинские приборы)

Должность: Копирайтер, менеджер порекламе

Функции: написание рекламных статей дляСМИ и сайтов, ведение групп в социальных сетях, верстка макетов газетных

страниц и корректировка брошюр.

 

04.2016 — настоящее время

Место работы: Бизнес-журнал«Жажда»

Должность: Обозреватель, Журналист,Копирайтер

Функции:

  • Написание информационных статей экономического характера (в том числе бизнес-идей, бизнес-планов).
  • Интервьюирование по скайпу, взаимодействие с героями до и после публикации.
  • Написание статей на основании интервью в двух форматах: «вопрос-ответ», представление материала от третьего лица с элементами цитат.
 

05.2017 — настоящее время

Место работы: ООО «ЗУЛУ-ИНФО»

Должность: Рерайтер, копирайтер,редактор, куратор

Функции:

  • Рерайт русскоязычных новостей на несколько тематик: спорт, игры, знаменитости и красота, автомобили и техника, технологии и гаджеты, недвижимость и быт.
  • Перевод англоязычных новостей по четырем заданным городам США (через онлайн-переводчик с последующим редактированием). Перевод англоязычных объявлений с последующей публикацией на заданном сайте.
  • Написание статей-заметок от имени блогеров. Удаленное курирование работы русскоязычных блогеров, проживающих в США, взаимодействие с ними через почту компании или социальные сети.
 

Контактная информация:

Электронная почта: [email protected]