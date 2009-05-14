Ласточка Сетевая karambolkarambol
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Копирайтер
Опыт работы: 1 год
Скорость написания текстов: высокая (20 статей - 1-2 дня)
Услуги:
Написание статей на темы:
Недвижимость, Бизнес и Финансы, Менеджмент, Хостинг, Автопром, Вентиляционные системы, ЛКМ, Подарки.
Рерайтинг
Написание рефератов,курсовых,контрольных по предметам:
Менеджмент,Теория организации, Организационное поведение, Политология, Маркетинг, Инвестирование
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