karambol

Ласточка Сетевая karambol

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Копирайтер

Опыт работы: 1 год

Скорость написания текстов: высокая (20 статей - 1-2 дня)

Услуги:

Написание статей на темы:

Недвижимость, Бизнес и Финансы, Менеджмент, Хостинг, Автопром, Вентиляционные системы, ЛКМ, Подарки.

Рерайтинг

Написание рефератов,курсовых,контрольных по предметам:

Менеджмент,Теория организации, Организационное поведение, Политология, Маркетинг, Инвестирование

Написание статей