Доброго времени суток!

Очень рада, что Вас заинтересовало мое портфолио.

Его стоит прочитать тем, кому нужен качественный перевод качественно и недорого. Я работаю на результат, который выгоден как мне, так и заказчику. Поэтому я гарантирую Вам ответственное отношение к работе и качественное выполнение поставленных задач.

Цена: 4 $ за 1800 символов без пробелов.Возможны скидки, в том числе постоянным заказчикам.

Работаю по предоплате или по факту выполнения. Тех, кто хочет получить желаемое бесплатно, прошу не беспокоить!!!

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Основная специализация: переводчик английского языка(переводы художественные,технические, экономические, деловые, документы, сайты,туризм, новости,статьи, лирика)

Дополнительная специальность: Написание статей, копирайтинг, рерайтинг.(русский, украинский, английский)

Цена договорная.

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Языки: русский(родной), украинский(родной), английский(профессиональный), турецкий (средний)

Надеюсь на сотрудничество,

С уважением,

Ирина Жданова