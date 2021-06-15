karamelina2003

Алена karamelina2003

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Монтаж видеороликов, клипы, дизайн на заказ.

Монтирую из ваших фото и видео материала красивые, музыкальные видеоклипы. Сроки работы - растяжимые. Работаю с программами: Movavi, Vegas pro, After Effects. Для выполнения заказа вы должны отправить мне свои фото и видеофайлы. Любые предпочтения и свои поправки - учту.

ВидеоМонтаж для души и бизнеса✅ Интерес к ритмичным проектам, остальные творить проще!

✅ Экспертность в нишах:

  • танцы
  • музыка
  • спорт
  • одежда
  • еда
  • животные
  • автомобили
✅ Виды проектов:

  • поздравление
  • приглашение
  • презентация
  • реклама
  • промо
  • имидж
  • соцсети
  • ютуб