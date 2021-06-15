karamelina2003

Монтаж видеороликов, клипы, дизайн на заказ.
Монтирую из ваших фото и видео материала красивые, музыкальные видеоклипы. Сроки работы - растяжимые. Работаю с программами: Movavi, Vegas pro, After Effects. Для выполнения заказа вы должны отправить мне свои фото и видеофайлы. Любые предпочтения и свои поправки - учту.
ВидеоМонтаж для души и бизнеса✅ Интерес к ритмичным проектам, остальные творить проще!
✅ Экспертность в нишах:
- танцы
- музыка
- спорт
- одежда
- еда
- животные
- автомобили
- поздравление
- приглашение
- презентация
- реклама
- промо
- имидж
- соцсети
- ютуб
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