karamelina2003

Монтаж видеороликов, клипы, дизайн на заказ.

Монтирую из ваших фото и видео материала красивые, музыкальные видеоклипы. Сроки работы - растяжимые. Работаю с программами: Movavi, Vegas pro, After Effects. Для выполнения заказа вы должны отправить мне свои фото и видеофайлы. Любые предпочтения и свои поправки - учту.

ВидеоМонтаж для души и бизнеса✅ Интерес к ритмичным проектам, остальные творить проще!

✅ Экспертность в нишах:

танцы

музыка

спорт

одежда

еда

животные

автомобили

✅ Виды проектов: