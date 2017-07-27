karamzinan

Подготовлюпервую часть заявки (Форма 2, показатели (требования) к товарам) на электронный
аукцион.
Работаю удаленно.
Сфера: пожарка, стройка, ремонт, благоустройство.
Опыт работы в закупках 4 года.
Стоимость услуги зависит от сложности и объема технического задания (Формы 2).
В каждом конкретном случае обговаривается отдельно.
Способ выполнения работы: онлайн удаленно
Сценарийсотрудничества:
- Вы сообщаете мне реестровый номер извещения о закупке.
- Я провожу анализ документации о закупке и определяю стоимость подготовки
Формы 2.
- Согласовываем детали сотрудничества по телефону или другим удобным способом.
- Я готовлю Форму 2 и отправляю ее Вам по электронной почте.
- Вы подаете заявку на участие в закупке.
Ваша Заявка допущена до участия в закупке,работа выполнена.
Срок выполнения 2 дня.
Возможно и за один день.
Стоимость обсуждается отдельно.