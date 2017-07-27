karamzinan

Подготовка документации для тендеров и аукционов 44-ФЗ и 223-ФЗ

Подготовлюпервую часть заявки (Форма 2, показатели (требования) к товарам) на электронный

аукцион.

Работаю удаленно.

Сфера: пожарка, стройка, ремонт, благоустройство.

Опыт работы в закупках 4 года.

Стоимость услуги зависит от сложности и объема технического задания (Формы 2).

В каждом конкретном случае обговаривается отдельно.

Способ выполнения работы: онлайн удаленно

Сценарийсотрудничества:

- Вы сообщаете мне реестровый номер извещения о закупке.

- Я провожу анализ документации о закупке и определяю стоимость подготовки

Формы 2.

- Согласовываем детали сотрудничества по телефону или другим удобным способом.

- Я готовлю Форму 2 и отправляю ее Вам по электронной почте.

- Вы подаете заявку на участие в закупке.

Ваша Заявка допущена до участия в закупке,работа выполнена.

Срок выполнения 2 дня.

Возможно и за один день.

Стоимость обсуждается отдельно.