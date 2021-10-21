Дизайнер интерьеров

Дизайн интерьера,3D визуализация .Квартиры,частные дома.Здравствуйте меня зовут Татьяна ,выполняю как проектные чертежи так и визуализацию .Также имею инженерное образование.Работаю в программе AutoCAD, Autodesk 3DMax,Corona, Photoshop . Возможность сделать как полный дизайн проект ,так и отдельных помещений. Учту ваши пожелания и предпочтения ,создам комфортное ,эстетичное пространство. Разработка дизайн-проекта от 10 $ м² в зависимости от наполнения. Сроки выполнения и схема оплаты обсуждаются индивидуально.Составим проект исходя из вашего бюджета. В подарок 3д тур по помещению.Все детали по телефону или в сообщении: на сайте указан действующий номер ,также возможно связаться в таких меседжерах как Viber, Telegram, WhatsAppВ состав проекта входит:°Ознакомительное посещение .°Снятие обмеров объекта.(также заполняем анкету и техническое задание)°Концепция интерьера (коллаж )°Обмерные чертежи с привязкой°2-3 варианта перепланировки (при необходимости).°План демонтажа,монтажа перегородок (при необходимости).°План размещения мебели.°План пола °План теплого пола (при необходимости).°План потолка с указанным материала, отдельных узлов и пересечений°План размещения осветительных приборов ;План групп включения освещения ;План розеток и выводов с привязкой ;Расчет освещения°План сантехники°План маяков ;Развертки стен с привязками°Раскладка плитки °Ведомость материалов (обои, декоративная штукатурка, карнизы, молдинги и т.д.)°Ссылки на магазины °Визуализация интерьера (3D изображение) 3-5изображений на комнатуС ув.Татьяна