karasavidiandrey

Контекстная рекрама

Меня зовут Карасавиди Андрей Викторович. Я закончил обучение по специальности Директолог. Сейчас нахожусь под руководством специалиста из

рекомендованного списка Яндекс. Мою работу курирует он лично. Я начинающий

специалист поэтому мне важно выполнить работу качественно и в срок. Что бы мои

заказчики были довольны результатом. Могу помочь с контекстной рекламой. Возьмусь за Ваш проект по умеренной цене , но с качеством специалиста из ТОП списка) Так же осуществляю создание и настройку Рекламной Компании на сервисах Яндекс и Гугл + метрика + аудит , а так же сопровождение Рекламной кампании.

Если Вас заинтересовало дайте пожалуйста обратную связь. Так же со мной можно