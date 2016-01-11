karataev_anton

Антон Каратаев karataev_anton

 
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Графический дизайнер

Выполняю работы в следующих направлениях:

Разработка фирменного стиля

- логотип

- визитки

- конверты/папки и др. носители 

Иллюстрации

Пригласительные

Афиши, плакаты

Cover art

Паттерны

Прочие графические работы

Портфолио