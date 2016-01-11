Антон Каратаев karataev_antonkarataev_anton
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Графический дизайнер
Выполняю работы в следующих направлениях:
Разработка фирменного стиля
- логотип
- визитки
- конверты/папки и др. носители
Иллюстрации
Пригласительные
Афиши, плакаты
Cover art
Паттерны
Прочие графические работы
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Портфолио
- Визитки187 просмотров
- Логотипы171 просмотр
- Логотип швейной мастерской "Двое из леса"1415 просмотров
- Пригласительные, сертификаты169 просмотров
- Иллюстрации148 просмотров
- Рисованные афиши163 просмотра
- Афиши для изПОДнеба162 просмотра
- Афиши Tom Price159 просмотров
- Рекламный разворот в журнале.146 просмотров