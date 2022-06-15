karbikulaa

Web-дизайнер

Привет. Я занимаюсь разработкой дизайна сайтов уже более 2 лет.

Чем могу быть полезен:

- Разработка уникального дизайна Landing page.

- Разработка адаптивного дизайна сайта с нуля или адаптация под любые устройства текущего дизайна/макета.

- Дизайн корпоративных сайтов, каталогов и интернет-магазинов.

- Разработка прототипов.

Владею инструментами:

- Figma

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

Всегда готов к интересным проектам и открыт для сотрудничества