karbikulaa

Web-дизайнер
Привет. Я занимаюсь разработкой дизайна сайтов уже более 2 лет.
Чем могу быть полезен:
- Разработка уникального дизайна Landing page.
- Разработка адаптивного дизайна сайта с нуля или адаптация под любые устройства текущего дизайна/макета.
- Дизайн корпоративных сайтов, каталогов и интернет-магазинов.
- Разработка прототипов.
Владею инструментами:
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
Всегда готов к интересным проектам и открыт для сотрудничества
Действие аккаунта приостановлено!