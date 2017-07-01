Фотограф. Недорого. Днепропетровск

Доброго времени суток.

Меня зовут Константин, я фотограф

Вы бы хотели запомнить все яркие моменты своей жизни навсегда ?

Конечно же да, но человек не способен удержать такое количество информации в своей памяти.

Да и незачем, ведь для этого существует фото!

Я помогу вам.

С моей помощью вы никогда не забудете свой юбилей, первые шаги ребенка, прекрасный снегопад или золотую осень...

Стоимость часа фотосессии от 200 до 500 грн. В зависимости от сложности.

http://hochuha.wix.com/kardio

Больше деталей по телефону.