Фотограф. Недорого. Днепропетровск
Доброго времени суток.
Меня зовут Константин, я фотограф
Вы бы хотели запомнить все яркие моменты своей жизни навсегда ?
Конечно же да, но человек не способен удержать такое количество информации в своей памяти.
Да и незачем, ведь для этого существует фото!
Я помогу вам.
С моей помощью вы никогда не забудете свой юбилей, первые шаги ребенка, прекрасный снегопад или золотую осень...
Стоимость часа фотосессии от 200 до 500 грн. В зависимости от сложности.
Больше деталей по телефону.