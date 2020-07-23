Приветствую друзья!

Качественно, быстро, а главное не дорого, на основе ваших видео-фото материалов, сделаю для Вас работу любой сложности: корпоративы, свадьбы, юбилеи, дни рождения, крещения, выпускные, семейные видео, а так же обычные СЛАЙД-ШОУ и образовательные видео!

Музыка, дизайн, цветокоррекция, титры, графика и т.п!

Так же могу монтировать ролики для youtube, instagram (видео-контент, уникальные сторис!)

Опыт имеется, пишите! Цена зависит от сложности работы. Скину примеры своих работ по запросу заказчика.