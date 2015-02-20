Основная база 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.16.114). Необходимо настроить ее взаимодействие с интернет сервисом Мобиум по API в соответствии с инструкцией: http://wiki.mobium.pro/api_docs/order.html
Действие аккаунта приостановлено!
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Добрый день! Есть 1с УТ и CRM система Freshoffice, которая работает через Microsoft SQL Server, а с 1с обменивается через обработку. 1. Внести изменения в уже существующую обработку по обмену СРМ ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад