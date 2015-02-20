karen1980

Карэн karen1980

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настройка взаимодействия 1с УНФ и мобильного приложения Мобиум

    Основная база 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.16.114). Необходимо настроить ее взаимодействие с интернет сервисом Мобиум по API в соответствии с инструкцией:  http://wiki.mobium.pro/api_docs/order.html

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Apache 2.4. и 1с

    Добрый день! Есть 1с УНФ с опубликованным веб сервисом посредством Apache 2.4 Удаленный доступ к 1с работает прекрасно, но есть необходимость интегрировать в 1с телефонию Манго телеком (также посредством веб сервиса) и с ...

    Apache
    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка crm КлиК (axistem group) (MS SQL, Transact SQL, VBS)

    Добрый день! ﻿Нами принято решение о внедрении crm Клик в нашей фирме (малый бизнес). Необходимо настроить данную систему под наши бизнес процессы и/или наладить автоматическую синхронизацию CRM с 1с (есть встроенные ...

    SQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • 1C и CRM

    Добрый день! Есть 1с УТ и CRM система Freshoffice, которая работает через Microsoft SQL Server, а с 1с обменивается через обработку. 1. Внести изменения в уже существующую обработку по обмену СРМ ...

    SQL
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад