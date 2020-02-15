karen_grigorian

Заказчик должен быть доволен!

Привет!Рад вас здесь видеть.Оказываю услуги по проектированию сайтов, дизайну, так же логотипы, банеры и наружная реклама.Работаю в Figma, Adobe Photoshop, Adobe ilustrator.Есть навыки в HTML, CSS , но хочу развиваться в дизайне. Сейчас я активно нарабатываю портфолио. Есть маленький опыт(зато честно ), адекватные расценки и огромное желание работать и развиваться в данной сфере.Не терпится начать работать с вами!Пишите, обсудим.