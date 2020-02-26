Владислав Каргалёв kargalev98kargalev98
25 летРоссия/Калининград
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Доверьте дело профессионалу
Я - Владислав Каргалёв. Разрабатываю web-сайты с 2013 года. Уже шесть лет помогаю крупным компаниям и малому бизнесу увеличить продажи с
помощью эффективного сайта под различные задачи.
Четыре направления продуктов, с которыми я могу вам помочь:
1. Landing page
2. Сайт-визитка
3. Интернет-магазин
4. Блоги
Всегда предлагаю работающие идеи для улучшения сайта, опираясь на многолетний опыт.
После разработки проекта бесплатно оказываю четыре услуги:
1. Помощь в покупке домена и хостинга.
2. Загрузка сайта на хостинг.
3. Редактура текстового наполнения сайта.
4. Обучение работе с системой управления сайтом (CMS).
Свяжитесь со мной в VK: http://vk.com/vlkargalev
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ФАРКОП-НК.РФ64 просмотра
- SOLO-DANCE.RU46 просмотров
- VERBATORIA.RU41 просмотр
- ТОРТ-ШЕФ.РФ44 просмотра
- OTOPLENIE-CHELNY.RU44 просмотра
- CVETY-DEKOR.RU41 просмотр
- SLAVMTK.RU44 просмотра
- BBQ-DOMA.RU26 просмотров
- FASHIONCORK.RU48 просмотров
- ПОЛИГОН52.РФ37 просмотров
- IKIRILLOVA.RU35 просмотров