Доверьте дело профессионалу

Я - Владислав Каргалёв. Разрабатываю web-сайты с 2013 года. Уже шесть лет помогаю крупным компаниям и малому бизнесу увеличить продажи с

помощью эффективного сайта под различные задачи.

Четыре направления продуктов, с которыми я могу вам помочь:

1. Landing page

2. Сайт-визитка

3. Интернет-магазин

4. Блоги

Всегда предлагаю работающие идеи для улучшения сайта, опираясь на многолетний опыт.

После разработки проекта бесплатно оказываю четыре услуги:

1. Помощь в покупке домена и хостинга.

2. Загрузка сайта на хостинг.

3. Редактура текстового наполнения сайта.

4. Обучение работе с системой управления сайтом (CMS).

Свяжитесь со мной в VK: http://vk.com/vlkargalev