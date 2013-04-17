Предлагаю:
• 3D Моделирование зданий и сооружений;
• Архитектурное проектирование;
• Визуализация;
• Чертежи.
Работаю в:
• AdobePhotoshop;
• CorelDRAW;
• ArchiCAD;
• Artlantis Studio.
Владею хорошей ручной графикой
Образование:
Национальная Академия Природоохранного и Курортного Строительства; Архитектурно-строительный факультет, г.Симферополь, уровень квалификации — бакалавр;
Художественная Школа, г.Алушта.
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Email: [email protected]
Портфолио
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