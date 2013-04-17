karhte

Екатерина karhte

 
32 годаУкраина/Симферополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Предлагаю:

• 3D Моделирование зданий и сооружений;

• Архитектурное проектирование;

• Визуализация;

• Чертежи.

Работаю в:

• AdobePhotoshop;

• CorelDRAW;

• ArchiCAD;

• Artlantis Studio.

Владею хорошей ручной графикой

Образование:

Национальная Академия Природоохранного и Курортного Строительства; Архитектурно-строительный факультет, г.Симферополь, уровень квалификации — бакалавр;

Художественная Школа, г.Алушта.

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Email: [email protected]

CorelDRAWArchiCAD
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