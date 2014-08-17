Контент-менеджер, ведение сайтов, перевод (англ-->рус/укр).
*Многолетний опыт работы контент-менеджером сайтов.
Поиск материалов (текст, фото, видео), анализ, обработка, рерайт, обработка визуальных материалов.
*Раскрутка и поддержка проектов в соц.сетях.
*Опыт работы в емейл-маркетинге.
Подготовка материала для емейлов (текста и визуальных), анализ рынка клиентов, анализ результатов рассылок.
*Перевод текстов с английского на русский и украинский. Простых текстов с немецкого.
*Вычитка сайтов. Проверка грамотности, качества.