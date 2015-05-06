karimovarman

Здравствуйте дамы и господа! Я занимаюсь SEO-оптимизацией и продвижением Ваших сайтов в поисковых системах Google, Yandex, Rambler, Mail, Yahoo, Bing по любым ключевым словам.

Предлагаю партнёрские условия всем желающим! Оплата 30% с каждого нашего заказа, хотите узнать подробнее? пишите в ЛС или на e-mail.

Что Вы получите заказав у меня продвижение WEB-сайта (Услуги включены в общую стоимость):

- Оптимизация веб-сайта

-Устранение ошибок в коде страниц

- SEO-анализ конкуренции

- Подключение сайта к Google Analytics и Яндекс Метрика

- Установка на сайт кнопок и виджетов социального взаимодействия

- Предоставляем ежемесячный отчёт о проделанной работе, список позиций

-Гарантированное выполнение поставленных задач в срок, необходимый заказчику

-Контекстная и баннерная реклама на крупнейших площадках в интернете.

SEO-аудит сайта, рекомендации.

На время работы со мной, буду отвечать на любые Ваши вопросы, и проведу подробную консультацию по интересующим Вас вопросам.

Общая стоимость за всё вышеперечисленное от 3000 рублей

Контекстная реклама - Яndex, Google, Mail.ru, Facebook, Одноклассники

Стоимость складывается из бюджета заказчика

SMO, SMM - кампании. Реклама в социальных сетях, ресурсах. Создание/администрирование групп

Стоимость от 900 рублей

Как со мной связаться:

Телефон +7 707 88 98 029

Email: [email protected]