karimovarman

Здравствуйте дамы и господа! Я занимаюсь SEO-оптимизацией и продвижением Ваших сайтов в поисковых системах Google, Yandex, Rambler, Mail, Yahoo, Bing по любым ключевым словам.
Предлагаю партнёрские условия всем желающим! Оплата 30% с каждого нашего заказа, хотите узнать подробнее? пишите в ЛС или на e-mail.
Что Вы получите заказав у меня продвижение WEB-сайта (Услуги включены в общую стоимость):
- Оптимизация веб-сайта
-Устранение ошибок в коде страниц
- SEO-анализ конкуренции
- Подключение сайта к Google Analytics и Яндекс Метрика
- Установка на сайт кнопок и виджетов социального взаимодействия
- Предоставляем ежемесячный отчёт о проделанной работе, список позиций
-Гарантированное выполнение поставленных задач в срок, необходимый заказчику
-Контекстная и баннерная реклама на крупнейших площадках в интернете.
SEO-аудит сайта, рекомендации.
На время работы со мной, буду отвечать на любые Ваши вопросы, и проведу подробную консультацию по интересующим Вас вопросам.
Общая стоимость за всё вышеперечисленное от 3000 рублей
Контекстная реклама - Яndex, Google, Mail.ru, Facebook, Одноклассники
Стоимость складывается из бюджета заказчика
SMO, SMM - кампании. Реклама в социальных сетях, ресурсах. Создание/администрирование групп
Стоимость от 900 рублей
Как со мной связаться:
Телефон +7 707 88 98 029
Email: [email protected]