karina-andreadi

Я веб-дизайнер, который обожает свою работу. Для меня дизайн - это не просто картинка в интернете, это способ решения проблем бизнеса. Поэтому мои дизайны уникальны для каждого проекта и работают на определенную целевую аудиторию.

Я закончила химический факультет МГУ им. Ломоносова. Я не боюсь терминов, и для меня не существует сложных ниш, для которых я не смогла бы сделать сайт. Также я 5 лет работала репетитором математики и химии. Я умею объяснять сложные вещи простым языком, поймут даже дети.

Мои принципы работы:

· Помогаю сформулировать ТЗ и определиться с пожеланиями насчет будущего сайта. Я предлагаю идеи, которые будут работать в вашей нише.

· Работаю по договору, оформлена как самозанятая. Работаю с физ. и юр. лицами.

· Строго придерживаюсь сроков сдачи. По возможности могу сдать проект пораньше

· Системный подход. Я делю создание сайта на этапы. После каждого этапа работы вы вносите правки, чтобы в конце при сдаче сайта результат не был сюрпризом, и ваш сайт вам понравился.

· Я делаю сайты с нуля под ключ. С момента написания текстов до верстки и подключения домена, форм записи и сервисов оплат. Вам не надо искать дизайнера и отдельно верстальщика. После работы со мной вы получаете рабочий сайт с ссылкой в интернете и доступом в личный кабинет платформы, на которой сделан сайт. Я также делаю все адаптивные версии для телефонов и планшетов.

· Делаю маркетинговое исследование целевой аудитории и полностью пишу продающие тексты на сайт. В моих текстах нет шаблонных фраз, только смыслы, важные вашим клиентам.

· Анализирую ваших конкурентов, чтобы ваш сайт выделялся на их фоне. Мы работаем над вашим позиционированием на сайте и определяем сильные стороны вашего бизнеса.

· Знаю английский на продвинутом уровне, могу сделать английскую версию вашего сайта.

· Я прохожу обучения и повышаю квалификацию не только в сфере дизайна, но и в смежных сферах (продажи, смм). Эти знания помогают мне выстраивать правильное позиционирование вашего бизнеса/продукта, чтобы клиенты воспользовались вашими услугами.