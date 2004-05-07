Здравствуйте! Вам не кажется что все заявки кандидатов похожие? Давайте я попробую вас заинтересовать другим способом.

Я студентка ,учусь на заочной форме маркетинга и торговли ,и у меня много свободного времени чтобы заниматься фрилансом. Есть 3 причины чтобы выбрать меня:

1.Результат 100%. Так как я начинающий фрилансер, исполнитель в сфере перевода текстов, я буду делать ваши заказы всегда в сроки. Я люблю работать на "отлично" с первого раза, поэтому за дело берусь с умом и сразу.

2.Всегда на связи. Я на связи большую часть времени, поэтому оперативно смогу ответить на ваши сообщения в процессе работы.

3.Ваши корректировки. Я постараюсь сделать все отлично с первого раза ,но если вас что-то не устроит ,я буду вносить правки.

Свяжитесь со мной любым способом удобным для вас способом и мы начнем работу.

С уважением ,Карина.