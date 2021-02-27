Дизайн интерьера, планировочное решение, чертежи

Всем привет! Меня зовут Карина и по образованию я инженер-проектировщик с опытом работы 6 лет, на моем счету разработка конструктивных и архитектурных проектов к высотным жилым зданиям, автозаправочным комплексам, торгово-развлекательным центрам... Но любовь к рисованию совсем недавно привела меня в мир дизайна интерьеров) Очень люблю все, что связано с жилым пространством, архитектурой, а так же питаю большую любовь к графическим программам для создания чертежей и визуализаций. Окончила Международную Школу Дизайна и вовсю практикую в этой сфере) Очень нравится помогать людям раскрывать их вкусы и увидеть то, как будет выглядеть их будущее жилье, есть в этом какая-то магия)

Имею опыт в разработке дизайн-проектов квартир, жилых комнат, разработке планировочных решений и подбору стилевого решения. Знаю такие программы, как AutoCAd, Archicad, Revit, Photoshop, 3Ds max, ScetchUp, LIRA, SCAD.