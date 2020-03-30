karina99-777

Качественно выполню перевод документов, текстов и сайтов

Здравствуйте, меня зовут Карина. Имею большой опыт в переводе юридической документации. Окончила юридический факультет Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Ранее работала в Международном юридическом бюро на должности юрисконсульта по совместительству переводчик. Свободно владею украинским, русским, английским и немецким языками. Готова качественно выполнять Ваши заказы в короткий срок.