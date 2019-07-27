karina_4ka

Карина Коваленко karina_4ka

 
35 летУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качественная Обработка фотографий, редактирование, удаление фона, обтравка.

Добрый день, меня зовут Карина. Я работаю в программе photoshop.

Занимаюсь редактированием фотографий для интернет магазинов, ретушью портретов, реставрирую старые фотографии, удаление фона, обтравка.

Если вам нужен качественный продукт - обращайтесь!

Все обсудим, все Ваши пожелания будут учтены.

Выполняю работу качественно и в срок.

Мои работы можете посмотреть здесь:  https://drive.google.com/open?id=1DnX9m4Wts6lk0d7KcTbqMkeX5WoRv2WK,    https://yadi.sk/d/26YeUS093Gi7LP

Связаться со мной можно:

Viber     +380979544856 

E-mail:   [email protected]

Skype:    karina_4ka1                    

Photoshop