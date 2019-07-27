karina_4ka

Качественная Обработка фотографий, редактирование, удаление фона, обтравка.
Добрый день, меня зовут Карина. Я работаю в программе photoshop.
Занимаюсь редактированием фотографий для интернет магазинов, ретушью портретов, реставрирую старые фотографии, удаление фона, обтравка.
Если вам нужен качественный продукт - обращайтесь!
Все обсудим, все Ваши пожелания будут учтены.
Выполняю работу качественно и в срок.
Мои работы можете посмотреть здесь: https://drive.google.com/open?id=1DnX9m4Wts6lk0d7KcTbqMkeX5WoRv2WK, https://yadi.sk/d/26YeUS093Gi7LP
Связаться со мной можно:
Viber +380979544856
E-mail: [email protected]
Skype: karina_4ka1